Kajillionaire | la recensione | l’Ocean’s 11 dell’indie americano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il film:, 2024. Regia: Miranda July.Cast: Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez, Richard Jenkins e Debra Winger. Genere: Commedia, crime, drammatico. Durata: 104 minuti. Dove l’abbiamo visto: su Netflix, in lingua originale. Trama: Due truffatori hanno passato 26 anni ad addestrare la loro unica figlia a imbrogliare, truffare e rubare. Durante una rapina frettolosamente concepita, convincono uno sconosciuto a unirsi a loro.. A chi è consigliato? A chi ha voglia di entrare in un mondo stravagante ma non per questo meno umano. Il cinema di Miranda July, artista multimediale e regista di tre lungometraggi, è pieno di esseri solitari alla ricerca di una qualche connessione emotiva, costruito intorno a personaggi ed eventi curiosi, stravaganti, fuori da ciò che potremmo definire convenzionale., forse ancora ...