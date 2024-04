Juventus | spogliatoio di fuoco | Allegri ‘travolge’ anche i dirigenti

(Di martedì 9 aprile 2024) E’ sempre più alta la tensione in casae in particolar modo il rapporto con Massimilianorischia di compromettersi definitivamente. La squadra è reduce dalla vittoria nel match della 31ª giornata del campionato di Serie A contro la Fiorentina grazie ad un gol realizzato dal difensore Gatti, ma a salire alla ribalta sono state le reazioni del tecnico bianconero. Il primo riferimento è allo sfogo nellocontro la squadra: il tecnico bianconero non ha gradito la gestione del secondo tempo ed i rischi nel finale. La Fiorentina ha sfiorato il gol con Nico Gonzalez e soprattutto i bianconeri non hanno sfruttato gli spazi in fase di ripartenza, senza considerare la gestione del pallone nel finale.

La crisi attuale della Juventus ha molti responsabili, a partire in primis dai calciatori. Perchè al netto delle colpe e degli errori di Massimiliano... (calciomercato)

Primavera, tempo nel calcio di confronti. Tra i dirigenti per imbastire le strategie estive, ma anche tra allenatori e squadre quando le cose... (calciomercato)

Massimiliano Allegri ha letteralmente perso la testa dopo la partita del campionato di Serie A tra Juventus e Fiorentina. La gara dello Stadium valevole per la 31ª giornata del campionato di Serie A ... (calcioweb.eu)

FIGC, Antognoni nuovo capo delegazione per l'Under 21 - Una notizia inaspettata riporta Giancarlo Antognoni in Federazione: l'ex campione viola che lo scorso 1 aprile aveva festeggiato 70 anni sarà il nuovo capo delegazione della Nazionale Italiana Under21 ...firenzeviola

Serie A, 31^ giornata, il punto di Paolo Oggioni: la Juve respira, bagarre in zona Europa - La trentunesima giornata si è chiusa ieri a Udine quando l'Inter, in rimonta, ha battuto i padroni di casa con un gol in pieno recupero ...monza-news

Zuliani: 'In 3 anni la Juve può passare a un fondo col ritorno di Agnelli come presidente' - Il giornalista ha poi aggiunto: 'Si sta leggendo di una discussione nello spogliatoio tra Massimiliano Allegri i giocatori della Juve, ma non è vero' ...it.blastingnews