Juventus | l'agente di Chiesa a Torino | il punto fra rinnovo e mercato

In attesa di capire come cambierà il mercato intorno a Vlahovic, Bremer e gli altri giocatori nel mirino delle big europee, la Juventus ... (calciomercato)

Uno o due colpi a centrocampo per una grande Juve. Giuntoli ha già le idee chiare su quella che serve alla squadra nella prossima stagione... (calciomercato)

Gazzetta - Chiesa apre al rinnovo con la Juve - Federico Chiesa pare essere possibilista riguardo il rinnovo di contratto, in scadenza nel 2025, con la Juventus: come riportato da "La Gazzetta dello Sport", la presenza dell'agente ...tuttojuve

Durante: 'Thiago Motta pronto per la Juve, Zirkzee lo vedo più al Milan' - In una recente intervista l'agente sportivo ha parlato del giocatore olandese, sottolineando come sia più utile ai milanesi ...it.blastingnews

Prime Pagine: "Inter stellare; L'Inter ha fretta" - Calciomercato Lazio, si tinge di giallo la vicenda Felipe Anderson: la sorella-agente ha smentito a Lotito l’accordo con la Juve Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda legata al futuro di Feli ...informazione