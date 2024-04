Juventus | chiuso il colpo in attacco | strada spianata per il Napoli?

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) Lachiude ilin: ilpuò approfittarne per arrivare ad un obiettivo di mercato.sono molto attive sul mercato e probabilmente questo modo di operare prima dell’apertura effettiva della finestra di mercato estiva potrebbe essere determinante per la prossima stagione. I bianconeri sono pronti ad accogliere Felipe Anderson dopo che, secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, quest’ultimo avrebbe raggiunto un accordo con la società juventina a parametro zero. Un altro attaccante che arricchisce il pacchetto dei terminali offensivi dellama che, di conseguenza, non permette al club di mantenerne altri in rosa. Esuberi di lusso che hanno colto l’attenzione degli azzurri. De Laurentiis monitora la ...