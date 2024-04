Juventus | Chiesa acciaccato | ma c’è ottimismo per il derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 aprile 2024) In casaè già tempo di pensare alcontro il Torino, e l’osservato principale è Federico. “Non stava benissimo e ha giocato con un risentimento alla coscia“, ha detto il tecnico Massimiliano Allegri dopo la sfida contro la Fiorentina, con l’ex viola richiamato in panchina intorno al 60?. Per l’attaccante bianconero però si tratta di semplici noie muscolari, di conseguenza non c’è grande preoccupazione in vista della stracittadina di sabato alle 18 all’Olimpico Grande Torino. Chi invece è ancora fermo ai box è Arkadiusz Milik, che ne avrà ancora per una decina di giorni prima di poter rientrare a disposizione. SportFace.