Juve Stabia | Lovisa | “Io al Napoli? Niente di vero”

(Di martedì 9 aprile 2024) Matteo, Direttore sportivo della, è intervenuto a Campi Flegrei Tv durante la trasmissione Azzurro99. Dopo la promozione in Serie B. Queste le sue parole: “La nostra realtà parte da lontano. Da luglio abbiamo costruito una grande squadra, creando alchimia tra squadra, staff e società. Abbiamo avuto capacità tecniche e morali importanti. La classifica poi non mente, avere quel distacco sugli avversari testimonia il grande risultato che abbiamo ottenuto. C’è stata unione di intenti. Abbiamo una rosa con età media di 23 anni, ora il valore di ogni calciatore è aumentato. La Serie B sarà un banco di prova per ognuno di loro“. “Io accostato al nome di direttore sportivo del? No, sono cose non vere. Spiega il Ds della, poi a me piace lavorare e non ...