(Di martedì 9 aprile 2024) Andrea, presidente della, non smette di festeggiare la promozione e il ritorno in Seri B della squadra campana. Parlando...

Mancava solo l`ultimo tassello per completare il quadro delle promosse in Serie B e alla fine anche la Juve Stabia - per la verità con ampio... (calciomercato)

Per congratularsi con la Juve Stabia , promossa in Serie B, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha scritto un tweet a dir poco originale scherzando sulla confusione tra la Juve Stabia e i ... (ilnapolista)

Juve Stabia, Langella: 'De Laurentiis fra i primi a chiamarmi. Possibile sinergia mercato col Napoli' - Andrea Langella, presidente della Juve Stabia, non smette di festeggiare la promozione e il ritorno in Seri B della squadra campana. Parlando a CN24 il numero uno.calciomercato

Calcio, Serie C: una buona Strega impatta 0-0 con la Juve Stabia Sport - Una buona Strega non è bastata ad impedire alla capolista del girone C di tagliare il traguardo della promozione in serie cadetta con ben tre turni d’anticipo. La Juve Stabia di mister ...realtasannita