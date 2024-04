Juve Stabia | Langella | “ADL mi ha chiamato dopo la promozione”

(Di martedì 9 aprile 2024) Andrea, presidente della, è intervenuto a Radio Crclain Serie B. Di seguito le sue dichiarazioni: “Abbiamo dormito appena due ore forse! Siamo felici di questo straordinario traguardo che abbiamo raggiunto. Non mi stancherò mai di ringraziare tutta la mia squadra. De Laurentiis si è complimentato pubblicamente, ma mi ha anchementre tornavamo da Benevento. Mi ha fatto i complimenti per il lavoro fatto ed ha fatto anche qualche battuta del tipo “tu hai speso 2 con laio ho speso 4 col Bari”. “In Campania abbiamo dei talenti importanti, noi abbiamo un settore giovanile storico che sto portando avanti con tanto impegno perchè stanno uscendo talenti importanti. E’ vero che il campionato ...

