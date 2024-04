Juve | si avvicina Felipe Anderson Chiesa | ipotesi rinnovo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Torino, 9 aprile 2024 - Assalto della, il prescelto per rinforzare le fasce offensive nella prossima stagione. Il brasiliano è un uomo duttile nelle due fasi di gioco, garantisce equilibrio ed esperienza, spunti offensivi ma anche ottima dose di sacrificio difensivo e Giuntoli è vicino a prenderlo con un colpo a parametro zero.ha rinnovato il contratto nel 2021 con la Lazio ed è in scadenza a giugno, per ora margini di manovra con il club capitolino non ce ne sono e laè l’opzione più vicina anche se Lotito tenterà fino alla fine di evitare una uscita a zero euro. Intantoapre alper una stagione.: accordo triennale Il parametro zero succoso è un’altra delle strategie di mercato su cui ...