Jonathan Majors | emessa la sentenza | ecco la pena che dovrà scontare

(Di martedì 9 aprile 2024) Vi ricordate il caso giudiziario di, accusato nel marzo 2023 di molestie e aggressione nei confronti dell’ex fidanzata Grace Jabbari? Ebbene ieri, lunedì 8 aprile, presso un tribunale di New York, si è tenuta ladefinitiva e questa è stata la decisione finale del giudice Michael Gaffey: l’attore non andrà in prigione, ma sarà obbligato, per un anno intero, a partecipare a delle sedute individuali di psicoterapia riguardanti la violenza domestica. Non solo, gli è stato esplicitamente ordinato di non avvicinarsi all’ex fidanzata e se non rispetta l’ordine giuridico imposto, sarà rinchiuso in prigione per un massimo di 364 giorni. Come viene riportato su Deadline, l’ex attore della Marvelseguire un programma sul trattamento della violenza domestica a Los Angeles: qualora si rifiutasse di ...