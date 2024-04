Joker | Folie à Deux | ecco Joaquin Phoenix in manicomio nel teaser che anticipa il trailer

(Di martedì 9 aprile 2024) Un primo sguardo al ritorno dinei panni delIn attesa dell'arrivo delvero e proprio, Warner Bros. ha pubblicato un brevedicome antipasto nel quale vediamo il protagonista didove lo avevamo lasciato alla fine del primo film del 2019. Arthur Fleck, alias, è ritratto nel breve filmato in quello che sembra il cortile deldi Arkham dove era stato rinchiuso al termine del film precedente. Lo vediamo in preda a un altro dei suoi attacchi che gli causano l'ormai riconoscibile risata incontrollata e immerso nella pioggia. Ilcompleto uscirà nel corso della notte, quando Warner …

