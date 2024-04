Johansson | patto migranti è una priorità

(Di martedì 9 aprile 2024) 22.30 "C'è chi non vuole che abbiamo successo. Ci sono forze politiche che puntano sulla migrazione come tema tossico da sfruttare ma speriamo che sia una minoranza dello spettro politico". Così la commissaria Ue all'Interno,. "Non temo - ha aggiunto - che l'estrema destra possa ostacolare l'attuazione del: i Paesi sono davvero convinti e per la Commissione è una" L'Eurocamera approvi l'intero pacchetto altrimenti "rischia di fallire", ha ammonito alla vigilia del voto del Parlamento Ue sulper le migrazioni.

