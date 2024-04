Jesi | aveva il foglio di via | trovato in città con un coltello e dell' hashish

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 aprile 2024)(Ancona), 9 aprile 2024 - I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobilea compagnia dihanno denunciato in stato di libertà un 35enne di nazionalità nigeriana. L’uomo, in atto sottoposto alla misura di prevenzione deldi via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di, è stato notato lunedì pomeriggio lungo la via Paladini a. Nel corsoa conseguente perquisizione personale, svolta d’iniziativa, i militari hannouna serramanico, di lunghezza pari a 20 centimetri e una modica quantità di sostanza stupefacente (), detenuta per uso personale. Il 35enne africano è stato, quindi, denunciato all’autorità giudiziaria per porto di strumenti atti ad offendere e ...