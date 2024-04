Jackie Chan rassicura i fan | Le foto in cui sembro invecchiato? È solo il mio prossimo ruolo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) L'attore ha provveduto a tranquillizzare i suoi fan dopo le immagini in cui appariva visibilmente deperitoha festeggiato il suo 70esimo compleanno lo scorso 7 aprile passando il tempo are tutti i suoi fan sulle sue condizioni di salute, date le immagini di un po' di tempo fa in cui l'attore appariva visibilmentee deperito. "Non molto tempo fa, molti amici hanno visto alcune mierecenti su Internet ed erano tutti preoccupati per la mia salute", ha scrittosu Instagram. "Voglio cogliere l'occasione per far sapere a tutti: non preoccupatevi! Si trattadi unnel mio ultimo film. Il personaggio richiede che io abbia i capelli bianchi, la …