Jack Savoretti in radio con Natalie Imbruglia e dal 17 maggio l’album ‘Miss Italia’

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo Come posso raccontare,porta ine sulle piattaforme digitali il singolo Ultime parole, disponibile dal 12 aprile. Ad accompagnare il cantautore in questo brano è, che arricchisce il novero degli ospiti nella tracklist di, primo album in italiano dell’artista italo-inglese. Cover da Ufficio Stampa Atteso per il prossimo 17, il disco conterrà 13 tracce nelle qualiha coinvolto anche Carla Morrison, Delilah Montagu, Miles Kane, svegliaginevra. A loro si aggiunge Zucchero con cuiduetta nella bonus track Senza una donna (Without A Woman). Di seguito la tracklist completa di(Capitol ...