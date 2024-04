Italiani all' estero | Jorginho prezioso | Emerson protagonista | Gigio litiga col quarto uomo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Milano, 9 aprile 2024 - Siamo nel rush finale dei vari campionati e, salvo pochissime eccezioni, tutto è ancora apertissimo sia per i discorsi relativi a titoli nazionali, sia per gli accessi alla prossima (e rinnovata) Champions League e non solo. Ogni pallone pesa, ogni punto è fondamentale e, con l'Europeo che si avvicina, i nostri connazionali all'vogliono salire di tono in queste settimane finali per raggiungere un doppio obiettivo: quello prefissato dal proprio club di appartenenza e convincere il Ct Luciano Spalletti a inserirli nella lista della rassegna internazionale. Come ogni martedì, analizziamo nel dettaglio le prestazioni dei giocatori e allenatori in "Erasmus" nei maggiori campionati europei e non solo. Premier:da il via alla rimonta del West Ham, assist diNella trentaduesima giornata di ...