Italia U21 | Antognoni nuovo capo delegazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Giancarlo, campione del mondo nel 1982 e tra le stelle della ‘Hall of Fame del calciono‘, sarà ildella Nazionale Under 21. Entrato nel 2005 nel Clubcome coordinatore degli osservatori delle Nazionali Giovanili, l’ex bandiera della Fiorentina aveva già ricoperto il ruolo didella Nazionale Under 21 dal 2015 al 2017. Il suo legame con la maglia azzurra nasce da molto lontano, nel novembre del 1974 l’ex Ct Fulvio Bernardini lo fece esordire in Nazionale maggiore in occasione di un match valido per le qualificazioni europee con i Paesi Bassi. La vera e propria consacrazione arrivò poi nel Mundial 82?, quando fu tra i protagonisti dell’entusiasmante cavalcata che regalò ...