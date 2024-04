Italia | al via Bologna Children’s Book Fair 1

(Di martedì 9 aprile 2024), 09 apr – (Xinhua) – Un visitatore parla con un’espositrice cinese alla, presso il centroFiere a, in, ieri 8 aprile 2024. La 61ma edizione della fiera ha preso il via ieri, con la partecipazione di 1.500 espositori provenienti da circa 100 Paesi e regioni del mondo. Durera’ fino all’11 aprile. (Xin) Agenzia Xinhua

Dopo l’inizio dell’emergenza Influenza aviaria A (H5N1) ad alta patogenicità negli allevamenti di bovini da latte in alcuni stati Usa, l’attenzione in Europa è già alta per evitare un rischio di ... (ilfattoquotidiano)

Il Global Times, megafono in lingua inglese della propaganda del Partito comunista cinese, torna a proporre la terza via all’Unione europea. Lo fa in un momento denso di incontri tra leader cinesi ... (formiche)

Nazionale U.21, Antognoni nominato capo delegazione - ROMA (ITALPRESS) - Un altro prestigioso ritorno nella famiglia azzurra. Giancarlo Antognoni, campione del mondo nel 1982 e tra le stelle della 'Hall of Fam ...italpress

Lsd Festival, a Fidenza quatro giorni fra Libri Suoni Destinazioni - A ospitare gli appuntamenti sarà uno dei luoghi più suggestivi della città di Fidenza, la Corte delle feste del Palazzo delle Ex Orsoline, edificio dalle belle forme barocche costruito nei primi anni ...parma.repubblica

VIDEO | Riparte ‘Un campione per amico’: 10mila studenti in palestre a cielo aperto - Il via domani da Arezzo, un tour lungo tutta Italia che si concluderà a ottobre. Riparte per la 23esima edizione 'Banca Generali - Un campione ...dire