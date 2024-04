Israele | Iran | eserciti Islam si uniscano

(Di martedì 9 aprile 2024) 18.45 L'colpiràutilizzando forzeiane nella regione e non attraverso un attacco diretto. Così alla Cnn due fonti vicine all'intelligence Usa, secondo cui Teheran ha esortato suoi gruppi di miliziani a lanciare un attacco simultaneo su larga scala usando droni e missili,forse questa settimana. Intanto il comandante della marina delle guardie rivoluzionarie ha esortato: "a formare una coalizione diici" "per combattere i sionisti" che "hanno fallito a Gaza.Non hanno sconfitto Hamas, né liberato ostaggi".

Israele è e resta in massima allerta per il rischio di possibili rappresaglie dall’Iran in risposta al raid della scorsa settimana sul suo complesso diplomatico a Damasco. Lo conferma la ... (open.online)

"Coalizione di eserciti islamici". L'appello dell'Iran contro Israele - Secondo Alireza Tangsiri, l'unico modo per sconfiggere il "nemico sionista" è la creazione di un'alleanza tra le forze armate dei Paesi musulmani. Difficilmente la sua proposta si concretizzerà ...ilgiornale

Previsioni Petrolio WTI: si Staziona sopra gli 86 $ dopo il Fallito Cessate il Fuoco tra Israele e Hamas - Il Petrolio WTI inizia a guadagnare terreno dopo il fallimento dei colloqui di cessate il fuoco tra Israele e Hamas in Egitto.fxempire

Come l’Iran sta contrabbandando armi in Cisgiordania - Pistole e fucili d’assalto, ma anche ordigni esplosivi e missili anticarro. Come l'Iran sta contrabbandando armi in Cisgiordania.lettera43