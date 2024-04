Israele | 40mila tende per evacuare Rafah

(Di martedì 9 aprile 2024) 14.45 Il governo dista acquistandoallo scopo di preparare l' evacuazione di centinaia di migliaia di civili dall'area della città di, nell'estremità meridionale della Striscia di Gaza, dove le forze armate israeliane si apprestano all'annunciata offensiva di terra. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che è stata fissata una data per l'operazione del'esercito israeliano nonostante gli altolà dei molti Paesi anche gli Usa."Non c'è forza al mondo che ci fermerà", ha avvertito.

Roma, 9 aprile 2023 - L’esercito di Tel Aviv pronto ad attaccare Rafah . Un maxi acquisto di tende da parte di Israele , circa 40.000, per prepara re l'evacuazione di centinaia di migliaia di ... (quotidiano)

Gaza, deboli speranze per una tregua. Israele pronto all’attacco di terra su Rafah - Malgrado l'annuncio di un parziale ritiro delle truppe da parte di Israele, sulla porzione meridionale della Striscia di Gaza continuano a piovere bombe. Mentre si negozia al Cairo su una tregua nei p ...informazione

Napoli, studenti manganellati in presidio al Consiglio Comunale: «Amministrazione corresponsabile» - Prima la conferenza stampa all’esterno del Teatro San Carlo. Poi il presidio sotto il consiglio comunale di Napoli. A meno di 24 ore dagli scontri di ieri in via Toledo, tra polizia ...ilmattino

'Israele sta comprando 40mila tende per evacuare Rafah' - Israele sta acquistando 40.000 tende per preparare l'evacuazione di centinaia di migliaia di palestinesi dalla città di Rafah, nel sud di Gaza: lo afferma un funzionario israeliano all'Associated ...ansa