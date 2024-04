Israele | soffiata dagli Usa | L' Iran attaccherà con i proxies | cosa sono

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 9 aprile 2024)si sta preparando all'invasione di Rafah acquistando 40mila tende che dovrebbero servire per l'evacuazione dei civili. La notizia, filtrata da un funzionario israeliano, è giunta dopo che lunedì il ministero della Difesa aveva pubblicato un bando di gara per la fornitura di tende. "Completeremo l'eliminazione dei battaglioni di Hamas, anche a Rafah. Non c'è forza al mondo che ci fermerà", è la promessa ribadita da Benjamin Netanyahu all'indomani dell'annuncio che una data per l'invasione di Rafah è stata fissata. A Rafah, città che si trova nel sud della Striscia di Gaza, vicino al confine con l'Egitto, sirifugiati oltre un milione di palestinesi, fuggiti dai combattimenti in altre parti dell'enclave.afferma che si tratti dell'ultima roccaforte di Hamas e intende inviare truppe di terra nella città ma la ...