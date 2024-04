Israele schiera sistema difesa C-Dome

(Di martedì 9 aprile 2024) 3.15per la prima volta hato il suodimontato su nave, chiamato C-, contro un obiettivo "sospetto" che è entrato nello spazio aereo del paese vicino alla città meridionale di Eilat, secondo fonti militari. Il C-è la versione navale deldiaerea Ironutilizzato per proteggersi dagli attacchi di razzi e missili.Nella notte le Forze diisraeliane (IDF) hanno segnalato un'allerta nella zona di Eilat e hanno abbattuto un velivolo ostile.

Dalle sue storie d’amore ai temi caldi, come il conflitto tra Israele e Palestina e quello tra Russia e Ucraina. Vasco Rossi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera, parlando ... (ilfattoquotidiano)

“Profondamente sbagliata”: così la ministra dell' università e della Ricerca, Anna Maria Bernini , ha commentato la richiesta avanzata dalla Normale di Pisa di riconsiderare il bando di ricerca in ... (liberoquotidiano)

Sospendere le armi a Israele significa consegnare la vittoria a un gruppo di assassini e stupratori. È questo che vogliamo - Se volete un esempio della voglia di morire della civiltà occidentale, vi cito l’attuale proposta avanzata da membri dell’establishment britannico di vietare la vendita di armi a Israele. Se volete un ...israele

Siena si unisce alla protesta nazionale contro bando MAECI e collaborazione militare con Israele - Domani il Comitato Palestina Siena & Provincia terrà un’assemblea nel cortile del Rettorato dell’Università di Siena, con le realtà studentesche e lavorative a sostegno della Palestina e contro il ban ...radiosienatv

Perché Israele si è ritirato da Khan Yunis - Il governo ha detto che servirà a far riposare le truppe in vista dell'invasione di Rafah, ma molti si chiedono se e quanto c'entrino le crescenti pressioni internazionali per un cessate il fuoco ...ilpost