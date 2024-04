Israele pronto per l’attacco a Rafah | Netanyahu | “C’è una data”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 aprile 2024) (Adnkronos) – Nessuno stop all’operazione di, la città a Sud della Striscia di Gaza da tempo nel mirino dello Stato Ebraico, convinto della presenza di terroristi sul territorio. Nonostante le pressioni internazionali, in un video il premier israeliano Benjaminha infatti affermato che “c’è una” per l’ingresso delle forze israeliane amentre ha ribadito che non ci può essere vittoria su Hamas senza l’operazione nella città meridionale. “Stiamo lavorando continuamente per raggiungere i nostri obiettivi, in primo luogo il rilascio di tutti i nostri ostaggi e la vittoria completa su Hamas”, ha spiegato nel video, aggiungendo: “Questa vittoria richiede l’ingresso ae l’eliminazione dei battaglioni terroristici presenti” nel territorio. ...