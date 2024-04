Israele ha superato ogni limite Le accuse delle firme di punta di Haaretz

Uno ci prova a spruzzare un pizzico di ironia sulle notizie, ci prova anche solo per alleggerire i toni. Cercare qualcosa di kafkiano e grottesco però non è facile, specialmente quando l'orrore ... (ilgiornaleditalia)

Il presidente brasiliano Lula ha accusa to Israele di genocidio . Lo ha fatto durante una conferenza Addis Abeba, dove ha spiegato che "quello che sta accade ndo nella Striscia di Gaza non è una ... (ilgiornaleditalia)

Gaza, prosegue l'invio di aiuti umanitari da parte della Giordania - Quando siamo entrati nel settimo mese della guerra tra Israele e Hamas, prosegue lo sforzo umanitario di diversi Paesi, tra cui la vicina ...notizie.tiscali

Oro, Cina e speculazione dietro i continui record: superati 2.350 dollari - I fondi a New York continuano ad accumulare posizioni all’acquisto: l’esposizione rialzista è ai massimi dal 2020. Anche la banca centrale cinese intanto prosegue lo shopping, il ritmo però si riduce ...ilsole24ore

Israele in guerra: "per quanto voi vi crediate assolti siete per sempre coinvolti" - Un incipit che calza perfettamente con le amare considerazioni di Yuli Tamir. La professoressa Tamir è presidente del Beit Berl Academic College ed ex ministra dell'Istruzione.globalist