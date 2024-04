Isola dei Famosi 2024, prima puntata – Greta leader, in 4 al televoto. I nip già naufraghi da due giorni - Prende il via la nuova Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò ...davidemaggio

Elenoire Casalegno, incidente hot all’Isola dei Famosi 2024 o svista/ Crolla il microfono e… (VIDEO) - Dalla conduttrice Vladimir Luxuria, all’inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Ricostruendo la vicenda, Elenoire Casalegno è approdata in Honduras in sella ad una tipica barca del luogo. Dopo qualche ...ilsussidiario

Isola, Vladimir c’è - E’ stata senza ombra di dubbio la migliore inviata che il reality abbia avuto. Adesso, il grande passo. Vladimir Luxuria ha fatto un salto, lungo migliaia di chilometri, che l’ha portata dalle spiagge ...davidemaggio