Isola | Vladimir c’è

L' Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, 8 aprile, su Canale5, con la prima puntata. Com'è stato il debutto di Vladimir Luxuria come conduttrice ? Scopriamolo insieme! (comingsoon)

L' Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, 8 aprile, su Canale5, con la prima puntata. Com'è stato il debutto di Vladimir Luxuria come conduttrice ? Scopriamolo insieme! (comingsoon)

Isola dei Famosi 2024 , al timone Vladimir Luxuria . Ecco come era la conduttrice all’epoca in cui ha fatto la concorrente Il tempo sembra non passare mai per questa professionista del piccolo schermo ... (cityrumors)

Le pagelle di Sonia Bruganelli della prima puntata dell’Isola dei Famosi 2024 - Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all’Isola dei Famosi 2024. Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle: “A me d ...fanpage

Isola dei Famosi 2024, la seconda…" - L’Isola dei Famosi è tornata in onda su Canale 5 con la diciottesima edizione. Com’è andato l’esordio da conduttrice di Vladimir Luxuria Archiviata un’altra edizione del Fratello inutilmente sesquipe ...informazione

Vladimir Luxuria, non conta il gender ma la bravura in tv - L’Isola dei Famosi è tornata in onda su Canale 5 con la diciottesima edizione. Com’è andato l’esordio da conduttrice di Vladimir Luxuria Archiviata un’altra edizione del Fratello inutilmente sesquipe ...informazione