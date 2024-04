Isola | prima concorrente si ritira Chi è e il motivo

(Di martedì 9 aprile 2024) Ieri 8 aprile è partita l'dei Famosi, il reality show condotto quest'anno da Vladimir Luxuria e con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti (l'inviata, invece, è Elenoire Casalegno). La conduttrice ha messo subito le cose in chiaro dicendo che vorrebbe un'edizione con i concorrenti in...

Brescia, 9 aprile 2024 – Emozioni di ogni tipo durante la prima puntata dell’ Isola dei Famosi 2024, andata in onda lunedì sera. Dalla tensione di Vladimir Luxuria , al debutto come conduttrice del ... (ilgiorno)

L’ Isola dei Famosi 2024 è cominciata senza di lei perché, poco prima di andare in onda nella prima diretta del programma di Vladimir Luxuria, si è sentita poco bene e l’intervento dei medici è stato ... (tuttivip)

Parliamo di Ascolti tv. Ieri, 8 aprile , è andata in onda la prima puntata della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi , la prima condotta da Vladimir Luxuria con Elenoire Casalegno inviata e la ... (biccy)

Un antico Borgo siciliano avvolto nella leggenda che vale la pena di scoprire! - Nel cuore della Sicilia sorge un luogo ricco di storia e di leggende da scoprire. Un borgo siciliano davvero da sogno ...stylosophy

Arriva l’ordinanza Speciale n. 8: primi passi per PAI e PdRi - Legnini pronto a varare una nuova ordinanza Speciale per programmare l’accelerazione della messa in sicurezza di Casamicciola. Si tratterebbe della disposizione speciale n.8 data alla luce dall’aprile ...ilgolfo24

Ascolti tv Isola dei Famosi 2024, i rischi dopo la prima puntata - Il surviving show condotto da Vladimir Luxuria è partito con il piede giusto, ma già da giovedì le cose potrebbero cambiare ...quotidiano