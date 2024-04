Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria ricorda Alessandro Tognoli morto a 36 anni | “Spero ti sia piaciuta questa prima puntata”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Brescia, 9 aprile 2024 – Emozioni di ogni tipo durante ladell’dei2024, andata in onda lunedì sera. Dalla tensione di, al debutto come conduttrice del reality show, alle prime sensazioni dei vip trasformati in naufraghi su una spiaggia dell’Honduras. Fino a una toccante dedica della padrona di casa ad, ex autore del reality scomparso lo scorso 23 marzo all'età di 36. L’omaggio all’ex autore Al termine delladell’dei, la conduttrice ha voluto omaggiare la memoria di, ex autore del reality. “Voglio chiudere con un ricordo, un saluto ad Ale - ha ...