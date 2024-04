Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria in chiusura saluta Alessandro Tognoli | il tenero omaggio VIDEO

Elenoire Casalegno ha debuttato come inviata all’ Isola dei Famosi 2024 ed è stata vittima di un inconveniente intimo durante la prime diretta. A partire da quest’anno infatti non c’è più Alvin bensì ... (anticipazionitv)

È andata in onda ieri sera in prima serata su Canale 5 la prima puntata de L’Isola dei Famosi 2024, reality show condotto da Vladimir Luxuria. Ad affiancare in studio Luxuria due nuovi opinionisti: ... (superguidatv)