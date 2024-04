Isola dei Famosi | Vladimir Luxuria buona la prima? Ecco cosa si dice del suo debutto come conduttrice

(Di martedì 9 aprile 2024) L'deiè andata in onda ieri sera, 8 aprile, su Canale5, con lapuntata. Com'è stato ildi? Scopriamolo insieme!

Salta la diretta della prossima puntata de l’ Isola dei Famosi in programma per giovedì 11 aprile. I motivi già resi noti da Mediaset . L’esordio di Vladimir Luxuria alla conduzione è stato abbastanza ... (caffeinamagazine)

L' Isola dei Famosi è andata in onda ieri sera, 8 aprile, su Canale5, con la prima puntata. Com'è stato il debutto di Vladimir Luxuria come conduttrice ? Scopriamolo insieme! (comingsoon)

Primo abbandono all'Isola. Chi è Tonia Romano e perché si è ritirata - Il survival game di Mediaset ha già fatto la sua prima vittima, un concorrente ha lasciato il programma. La prima puntata dell'Isola dei Famosi ha già fatto… Leggi ...informazione

Isola dei famosi, salta la diretta tv di giovedì ma non la puntata. Ecco cosa sta succedendo - La seconda puntata dell'Isola dei Famosi di giovedì 11 aprile non sarà in diretta ma verrà registrata nel pomeriggio. Niente paura però perchè ...leggo

Isola dei Famosi 2024: il debutto è un successo! Ecco gli ascolti della prima puntata - Ecco i numeri della prima puntata del survival reality condotto da Vladimir Luxuria, andata in onda ieri 8 aprile.serial.everyeye