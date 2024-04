Isola dei Famosi | nessun eliminato | Artur | Luce | Joe Bastianich e Samuel naufraghi in nomination

Isola dei Famosi, arriva il primo ritiro | Ecco chi è e cosa è successo - L'Isola dei Famosi mette a dura prova la resistenza fisica e mentale dei partecipanti, portandoli spesso a lasciare anzitempo ...tuttosulgossip

Loredana Lecciso: «No all'Isola dei Famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ho risposto così...» - «Ho detto no all'Isola dei famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all'altro ed ...ilmattino

Isola dei Famosi 2024, primo incidente hot per Elenoire Casalegno: il pezzo sopra del costume cade. Luxuria saluta Ilary: «Grazie dei consigli» - Il sipario si apre, L'Isola dei Famosi 2024 è tornata stasera in tv, lunedì 8 aprile, per la sua 18esima edizione. Si parte con i saluti della nuova conduttrice e con il ...ilmattino