Isola dei famosi | l’irpina Tonia Romano costretta al ritiro

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNemmeno il tempo di gioire per la partecipazione diall’deiche la corrente nata ad Atripalda, in provincia di Avellino, èa ritirarsi ancora prima di cominiciare. A nessuno dei fedelissimi del reality di Mediaset era passata inosservata l’assenza della concorrente nel corso della prima puntata andata in onda ieri sera. Ed ecco che con un post social disi svela la verità: “Cari amici, come avuto saputo in Honduras ho avuto un problema, ho preferito non partecipare all’per tutelare la mia salute. Devo crescere due figli da sola che sono tutta la mia vita, quindi la scelta giusta è stata preservare la mia salute. Intanto vi informo che la situazione non è grave, sto bene e la produzione mi sta ...

Dopo che la mancata partecipazione di Tonia Romano ha alzato un polverone sui social, è stata proprio la concorrente nip a spiegare per quale motivo ha deciso di non partecipare più a L’Isola dei ... (anticipazionitv)

Isola dei Famosi 2024, l’ex naufrago Nino Formicola: “Vladimir Luxuria è stata la scelta giusta. Ma si dà troppa importanza al gossip” - Isola dei famosi 2024 Nino Formicola i commenti sulla nuova edizione del programma, la scelta di Vladimir Luxuria conduttrice.tag24

Infrastrutture ferroviarie, in Sicilia 7 mila posti di lavoro e investimenti per i trasporti - Sono 7mila i posti di lavoro stimati necessari nel complesso per realizzare i grandi progetti che Webuild ha in corso in ...tp24

L’Isola raddoppia ma perde la diretta - Come il Grande Fratello, anche l’Isola dei Famosi andrà in onda – almeno in questa prima fase – con due appuntamenti a settimana. Dopo l’esordio di ieri, la seconda puntata del reality di Canale 5 con ...davidemaggio