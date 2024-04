Isola dei Famosi 2024 | Vladimir Luxuria buona la prima? Ecco cosa si dice del suo debutto come conduttrice

Salta la diretta della prossima puntata de l’ Isola dei Famosi in programma per giovedì 11 aprile. I motivi già resi noti da Mediaset . L’esordio di Vladimir Luxuria alla conduzione è stato abbastanza ... (caffeinamagazine)

Il secondo appuntamento con L'Isola dei Famosi, in onda giovedì 11 aprile prossimo, non sarà trasmesso in diretta. (comingsoon)