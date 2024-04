Isola dei Famosi 2024 | tutti gli appuntamenti in TV

(Di martedì 9 aprile 2024) I nondeiE’ ripartita l’deie sulle reti Mediaset si rinnova la programmazione quotidiana dedicata al reality condotto per la prima volta da Vladimir Luxuria. Quella dei naufraghi di quest’anno è una “contaminazione televisiva” meno ingombrante del solito. Eccogliin daytime. Il reality, come testato in corsa con il Grande Fratello, sarà spalmato nell’arco della giornata attraverso diverse e piccole finestre quotidiane. Dal lunedì al venerdì, su Canale 5 intorno alle 10.55 (tra la fine di Mattino Cinque News e l’inizio di Forum) e dal lunedì al sabato alle 13.40 (prima di Beautiful); su Italia 1 dal lunedì al venerdì intorno alle 13 (tra Studio Aperto e Sport Mediaset) e alle 18.15 (prima ...

Sonia Bruganelli ha esordito come opinionista all'Isola dei Famosi 2024 . Fanpage.it l’ha raggiunta per farsi spiegare come mai sente sia il ruolo più giusto per lei. Spazio anche alle pagelle : "A me ... (fanpage)

Loredana Lecciso: “Per Al Bano ho detto no all’Isola dei Famosi” - Loredana Lecciso ha raccontato che il compagno Al Bano le ha proposto di sposarsi. Per lui ha anche rifiutato la partecipazione all’Isola dei Famosi, per non lasciarlo solo ...105