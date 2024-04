Isola dei Famosi 2024 | riassunto prima puntata | Zuccarello leader | quattro concorrenti in nomination

Sta per tornare in onda in prima serata su Canale 5 la nuova edizione de L’isola dei Famosi con tantissime novità. Dopo il Grande Fratello, Mediaset ha deciso di portare la rivoluzione anche nel ... (velvetgossip)

Un nuovo inizio per L'Isola dei famosi\ - 'L'Isola dei famosi', il popolare reality show italiano, ha inaugurato la sua nuova edizione l'8 aprile su Canale 5. Questa puntata segna l'inizio di un'entusiasmante avventura per i naufraghi e intro ...informazione

Nuova edizione dell'Isola dei Famosi: cambiamenti e polemiche - La nuova edizione dell'Isola dei Famosi è partita con una serie di cambiamenti significativi. Il reality di Canale 5 si presenta in una veste totalmente rivoluzionata, dalla conduzione agli opinionist ...informazione

Isola dei Famosi 2024 replica su Mediaset Extra e La5, quando rivedere le puntate in tv e in streaming - Isola dei Famosi 2024 replica su Mediaset Extra e La5. Quando rivedere le puntate dell'Isola dei Famosi 2024 in tv e in streaming ...spettacoloitaliano