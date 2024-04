Isola dei famosi 2024 | primo ritiro | Tonia Romano ha abbandonato il reality

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 9 aprile 2024) Il survival game di Mediaset ha già fatto la sua prima vittima, un concorrente ha lasciato il programma. La prima puntata dell'deiha già fatto la sua prima vittima: una delle concorrenti non Vip delshow ha lasciato il programma. Vladimir Luxuria, infatti, ieri sera ha annunciato che, originaria di Avellino, per motivi di salute ha dovuto abbandonare l'Honduras e tornare in Italia.abbandona l'Honduras e ritorna in Italia: l'annuncio di Vladimir Luxuria e il mistero sul suo addio La diciottesima edizione dell'deiha inaugurato una novità intrigante: ai concorrenti VIP si sono uniti quattro naufraghi non celebri, i cosiddetti "Nip". Una distinzione sottile, considerando che ...