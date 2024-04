Isola dei Famosi 2024 | la decisione improvvisa di Vladimir Luxuria | “Devono anticipare tutto”

(Di martedì 9 aprile 2024) Importante novità sull’dei. A comunicarla è stata direttamente, infatti i telespettatori si troveranno di fronte ad un cambiamento improvviso ed inaspettato. Subito si è cercato di fare chiarezza sulle motivazioni di questa variazione e ci ha pensato il sito Novella 2000 ad arrivare ad una conclusione, che per ora sembra la più plausibile. Il pubblico dell’deideve necessariamente adattarsi a questa nuova situazione, annunciata danella serata di lunedì 8 aprile ma che nelle ultime ore è stata ricordata più volte dagli utenti. E c’è una ragione importante dietro questa, assunta dai vertici di Mediaset, che non possono far altro che agire in questa ...

L’ Isola dei Famosi sta già rubando la scena non solo nel panorama televisivo, ma anche social. Una nuova segnalazione ha stavolta riguardato Khady Gueye, una delle naufraghe dell’edizione condotta ... (caffeinamagazine)

Dopo che la mancata partecipazione di Tonia Romano ha alzato un polverone sui social, è stata proprio la concorrente nip a spiegare per quale motivo ha deciso di non partecipare più a L’Isola dei ... (anticipazionitv)

L’Isola raddoppia ma perde la diretta - Come il Grande Fratello, anche l’Isola dei Famosi andrà in onda – almeno in questa prima fase – con due appuntamenti a settimana. Dopo l’esordio di ieri, la seconda puntata del reality di Canale 5 con ...davidemaggio

Isola dei Famosi, Pietro Fanelli irrita i naufraghi. Khady Gueye furiosa: «Cafone e arrogante» - Si respira un'aria tesa su Playa Espinada. Alcuni naufraghi dell'Isola dei Famosi non sopportano il comportamento di Pietro Fanelli. Il motivo Mentre tutti cercano di fare ...leggo

Isola dei Famosi, Pietro a Luxuria: 'Non sono un pagliaccio che sforna poesie' - In occasione della prima puntata de L'Isola dei Famosi, in onda lunedì 8 aprile su Canale 5, c'è stato uno scambio di battute piccato tra Pietro Fanelli e la conduttrice Vladimir Luxuria. Quest'ultima ...it.blastingnews