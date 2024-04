Isola dei Famosi 2024 | la contessa Alvina è la sorella di Costantino della Gherardesca ma nessuno ne era a conoscenza

Tonia Romano sarebbe dovuta essere una delle naufraghe non famose della 18esima edizione de L’Isola dei Famosi , ma il suo nome non appare neanche nella lista dei ritirati perché ha deciso di farlo ... (biccy)

La modella Khady Gueye partecipa all’Isola dei famosi 2024 per il gruppo dei “non famosi ”. Nata in Senegal da genitori senegalesi, vive a Milano fin da quando aveva 6 anni. È già nota per avere ... (fanpage)

Chi è Khady Gueye, concorrente dell’Isola dei famosi 2024: la carriera come modella e la vita privata - La modella Khady Gueye partecipa all’Isola dei famosi 2024 per il gruppo dei “non famosi”. Nata in Senegal da genitori senegalesi, vive a Milano fin da quando aveva 6 anni. È già nota per avere ...fanpage

"Non faccio vedere più nulla sui social": l'ultima decisione di Sonia Bruganelli, ma c'è un motivo - "Non mostro più nulla sui social da quando mi hanno scippata". Sonia Bruganelli, una donna brillante, che conosce bene la macchina televisiva, imprenditrice lungimirante, rompe il silenzio in una ...rtl

Matilde Brandi, primo caso a L’Isola dei Famosi: “Arrogante e antipatica” - Neppure il tempo di iniziare l'avventura a L'Isola dei Famosi che arrivano le prime polemiche. Matilde Brandi attaccata da alcuni naufraghi.donnaglamour