Isola 18 | l’opinione di Isa sulla prima puntata

(Di martedì 9 aprile 2024) Sentite, io non lo so se questa18 andrà bene, se sarà un flop di ascolti, se ci appassionerà, o se scivolerà sul piano inclinato della nostra indifferenza (come avvenuto per l’ultima edizione di cui fatico a ricordare anche un solo concorrente). Quello che so è che io, personalmente, tiferò affinché vada bene (per andare bene si intende mantenersi in linea con gli ascolti – bassi – di tutte le prime serate di Canale 5, eh) perché Vladimir Luxuria se lo merita, perché è una brava persona, perché non si può dire che non abbia fatto una lunga gavetta in tv, e perché in fondo è probabilmente la persona che conosce questo reality show più di tutti avendo partecipato (e vinto), fatto l’inviata e pure l’opinionista. Ieri, soprattutto all’inizio, era un po’ ingessata, si vedeva anche che alcuni dialoghi iniziali erano scritti e un po’ “recitati”, però ci sta, era ...