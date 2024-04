Isola 18 | ascolti prima puntata | ecco com’è andato l’esordio di Vladimir Luxuria

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 9 aprile 2024) Ha preso il via ieri sera, lunedì 8 aprile, su Canale 5 la nuova edizione de L’dei Famosi, per lavolta condotta da, con la presenza in studio di Dario Maltese e Sonia Bruganelli nei panni di opinionisti, mentre in collegamento dall’Honduras Elenoire Casalegno al suo esordio in veste di inviata. Nel corso delladi ieri i naufraghi vip sono sbarcati in Honduras e hanno fatto la conoscenza con i quattro non famosi, che già da due giorni all’insaputa di tutti avevano preso possesso dell’. I naufraghi hanno dovuto anche cimentarsi con le prime prove, tra cui quella leader, che è stata vinta dalla ballerina Greta Zuccarelli, mentre i non famosi hanno conquistato l’immunità per questa. Per quanto ...