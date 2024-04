Irlanda | Simon Harris eletto primo ministro

(Di martedì 9 aprile 2024)è statodell’ha preso il posto di Leo Varadkar, che nelle scorse settimane si è dimesso a sorpresa per motivi personali e politici.dell’è statocome nuovoirlandese o taoiseach., 37 anni è il più giovane

Simon Harris è il nuovo primo ministro irlandese, il più giovane di sempre - Martedì Simon Harris è stato nominato nuovo primo ministro dell’Irlanda, al posto di di Leo Varadkar, che era a capo del governo dal dicembre del 2022. Harris ha 34 anni ed è il più giovane primo mini ...ilpost

