Iran | ' gli eserciti islamici si coalizzino contro Israele'

(Di martedì 9 aprile 2024) "L'unico modo per combattere i sionisti è formare una coalizione di". Lo ha detto il comandante della Marina delle Guardie rivoluzionarieiane, Alireza Tangsiri. "I sionisti hanno fallito nella battaglia di Gaza perché non sono riusciti a sconfiggere Hamas o a liberare gli ostaggi israeliani", ha aggiunto, citato dalla Tv di Stato.

Da lunedì 8 aprile gli studenti del liceo Scientifico Galilei e del liceo Classico Tiziano di Belluno non possono più tenere con sé i cellulari durante le ore di lezione. L'articolo In un liceo di ... (orizzontescuola)

Gli Stati Uniti inviano a Kiev armi sequestrate all'Iran destinate ai ribelli Houthi sostenuti da Teheran - Gli Stati Uniti inviano a Kiev armi destinate ai ribelli Houthi sostenuti da Teheran sequestrate all'Iran: l'annuncio con gli aiuti fermi al Congresso ...notizie.virgilio

Borrell: “Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è più una fantasia” - "Una guerra convenzionale ad alta intensità in Europa non è fantasia": ne è convinto l'Alto Rappresentante UE, Josep Borrell ...interris