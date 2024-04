Piazzette, artigiani, mercati e la magia del Park Güell: cosa fare e vedere nel Quartiere Gràcia a Barcellona - Nel quartiere Gràcia tra piazzette, artigiani, mercati e la magia del Park Güell: ecco cosa fare e vedere, dove dormire e cosa comprare ...viaggi.corriere

“Io ti rispetto”: Pasqual, Settembrini, Tinti, Sorbi e Bianchi i testimonial - “Io ti rispetto” è un progetto di educazione civico/sportiva ... I testimonial che hanno aderito sono Manuel Pasqual, ex calciatore di Fiorentina, Arezzo e nazionale, Attilio Sorbi docente presso la ...lanazione

Salernitana-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - In attesa di novità dalla situazione di Dia, che potrebbe essere reintegrato, Colantuono punterà in attacco su Simy supportato da Candreva e Tchaouna. In difesa potrebbe tornare dal 1' Boateng al ...repubblica