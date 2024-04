Io ho avuto un cancro | mia moglie è indagata Ecco tutte le verità di Fedez

(Di martedì 9 aprile 2024) Intervista aperta e sincera dia Belve: dall'adolescenza difficile alla separazione con Ferragni, suasolo legalmente, il rapper non si nasconde e parla della sua realtà

A Verissimo una nota conduttrice confessa la sua malattia a Silvia Toffanin. Un cancro al rene ha messo in pausa la vita della vip. “Sto elaborando il fatto di avere avuto un cancro” , una ... (cityrumors)

La principessa di Galles e il Galles stanno combattendo entrambi un tumore e sono uniti in questa battaglia: «Hanno sempre avuto un legame forte», sottolinea la biografa Sally Bedell Smith. «Lui ... (vanityfair)

Fedez a Belve attacca Fabio Maria Damato: “Chiara Ferragni ha scelto di prendersi da sola la colpa” - È andata in onda nella puntata di Belve di martedì 9 aprile l’attesa intervista nella quale Fedez ha raccontato la sua versione a proposito della separazione ...fanpage

Fedez a Belve difende Chiara Ferragni: «Ha sbagliato a prendersi tutte le colpe. Mi innamorai di lei per il sesso» - Fedez parla per la prima volta a Belve della sua separazione con Chiara Ferragni. Nell'intervista a tutto campo con Francesca Fagnani in onda martedì 9 aprile, l'ex giudice di ...leggo

Il principe William e Kate Middleton, che «speravano di avere più tempo» prima di salire al trono - L'eventualità di una successione a breve starebbe causando ansie alla coppia, che si augurava più anni per dedicarsi maggiormente ai tre figli e non metterli troppo presto sotto i riflettori. La consa ...vanityfair