Investito con lo scooter mentre viaggiava con l’amico | in gravi condizioni 15enne pontino

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Un grave incidente stradale quello che ha coinvolto due adolescenti di quindici anni sabato sera, in centro a Latina. Dopo un primo giorno di ricovero, ledi uno dei giovani, passeggero del ciclomotore, si sono improvvisamente aggravate, rendendo necessario il suo trasferimento nel reparto di Rianimazione in terapia intensiva a causa di serie lesioni interne emerse successivamente. Interventi Chirurgici e Indagini in Corso Entrambi i ragazzi hanno subito interventi chirurgici per lefratture riportate nell’incidente. Gli accertamenti della Polizia Stradale di Aprilia sono ancora in corso per chiarire la dinamica e stabilire le responsabilità. La vettura coinvolta, guidata da un ventenne, sembra essere stata la causa principale dell’incidente, avendo invaso la traiettoria del ciclomotore durante una ...