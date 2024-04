Rosilde Mazzalupi non ce l'ha fatta: la 68enne, travolta e ferita gravemente da un camion , è deceduta al Gemelli dov'era arrivata in eliambulanza e operata d'urgenza.Continua a leggere (fanpage)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 Dopo gli episodi registrati nelle settimane e nei mesi scorsi, ancora Paura nel Salento per un pedone investito da un’auto in corsa. Il nuovo caso si è verificato, ... (dayitalianews)

Investita in strada dopo essere uscita dalla pizzeria: ragazza di 21 anni muore in ospedale a Pozzuoli - L'incidente si è verificato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, nella serata di domenica: Simona Serra, 21enne di Caserta, è morta in ospedale nel pomeriggio ...fanpage

Tragedia in serata, ragazza Investita dal Malpensa Express - Tragedia ieri sera sulla linea del treno Malpensa Express: una ragazza di 20 anni è morta Investita da un convoglio sui binari nel territorio di Busto ...ilnotiziario

Napoli, Investita davanti all’uscita dalla pizzeria: Simona, studentessa di 21 anni, muore - E’ morta presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, Simona Serra, 21 anni di Caserta. La giovane studentessa era uscita da una pizzeria nei Campi Flegrei quando è stata travolta da una ve ...vocedinapoli