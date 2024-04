(Di martedì 9 aprile 2024) . Il romanzo è ambientato a Napoli e vede protagoniste due sorelle gemelle Dopo il successo del suo precedente romanzo “Uno squillo per Joséphine”, torna la scrittricecon il nuovo“Hocon te”, edito da Guida. Il romanzo è ambientato a Napoli, per l’esattezza a Caivano, una zona dove regna il degrado e abbandono, una zona difficile dove ormai la cronaca nera è diventata il cibo quotidiano per gli abitanti. Le protagoniste che ci accompagneranno in questa lettura sono due gemelle: Lola e Nina; uguali nell’aspetto fisico ma totalmente diverse nel carattere. Da giovanissima amava la lettura, qual è il suopreferito? E perché? Da giovanissima, ilche mi ha catturato profondamente è stato “Piccole Donne” di Louisa May ...

Intervista a Emanuela Esposito Amato, autrice del libro “Ho chiuso con te” - Intervista a Emanuela Esposito Amato, autrice del libro “Ho chiuso con te”, ambientato a Napoli e vede protagoniste due sorelle gemelle ...361magazine

Caso Emanuela Orlandi, scoperti documenti su Emanuela. Ecco dove - Il fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, in una recente Intervista a FQMagazine ha detto: “Ho molta fiducia in questa commissione. In tanti mi dicevano che era inutile, magari in passato: questa su ...361magazine

Novità per i requisiti di conoscenza dell'inglese per alcuni visti - Il governo ha apportato modifiche ai requisiti della lingua inglese sia per visti di studio che per il visto successivo di lavoro 485. Queste modifiche sono state annunciate come parte della nuova str ...sbs.au