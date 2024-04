Interruzione idrica a Montesarchio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCome reso noto da Alto Calore, il giorno 11 Aprile 2024 saranno effettuati lavori sulla retecomunale di, con conseguente sospensione dell’erogazione dalle ore 9 alle 12 nel tratto interessato dai lavori, ovvero: – tutta la zona di Via Napoli fino al bivio per Bonea. E’ prevista, in considerazione di ciò, la chiusura del plesso scolastico di Ponteligno che avverrà con ordinanza sindacale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.