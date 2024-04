Interrompe le messe | bestemmia in chiesa e perseguita un prete pontino

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 E’ undella curia di Latina la vittima di atti persecutori da parte di una parrocchiana. I fatti, protrattisi fino a marzo 2019, hanno per protagonista una donna di 50 anni ora imputata per comportamenti ossessivi e molesti nei confronti del religioso, con episodi che hanno turbato l’ordine delle celebrazioni liturgiche e la quiete personale del sacerdote. Un’Intensa Sequenza di Eventi Vessatori Le azioni della donna, descritte in aula durante il processo presieduto dal giudice monocratico Paolo Romano del Tribunale di Latina, spaziano dall’interruzione dellecon insulti e bestemmie, fino a gesti di vandalismo quali calci all’auto del sacerdote e imbrattamenti con pomodori. Un video ha documentato uno degli episodi di aggressione verso il veicolo, segno tangibile dell’intensità delle azioni ...