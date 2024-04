Internazionali BNL d’Italia 2024 | Binaghi | “Wild card a Berrettini e Fognini”

(Di martedì 9 aprile 2024) Roma, 9 aprile– Si avvicina a grandi passi l’Atp di Roma. GliBNLsi svolgeranno dal 6 al 19 maggio al Parco del Foro Italico. Parteciperanno i tennisti italiani più importanti. Tra di essi anche Matteoe Fabio. Lo dice il presidente della Fitp Angelo: “Daremo unaper il tabellone principale a Matteoe Fabio”. Nel corso della sua intervista a Storie Italiane su Rai 1, come riporta supertennistv.it, il numero del tennis ne parla. Come riporta supertennistv.it ‘Il romanoha giocato cinque volte il torneo di casa, l’ultima nel 2021, con un bilancio di 7 vittorie e 5 sconfitte. Il miglior ...

Si è svolta sui campi del Circolo Tennis Grosseto la fase di prequalificazione per gli Internazionali Bnl d’Italia, torneo di quarta categoria aperto ai giocatori di classifica compresa tra non ... (sport.quotidiano)

Adesso è ufficiale. Due partite dei quarti di finale e due semifinali con le squadre italiane in campo dell’ Europa League saranno visibili in chiaro sulla Rai. Lo ha fatto sapere la tv di Stato, che ... (sportface)

ROMA – Ci saranno il campione in carica Daniil Medvedev e le leggende Djokovic, Nadal e Murray, i fuoriclasse Alcaraz, Zverev, Rublev, Rune, Dimitrov e Tsitsipas, fino a chi, seppur giovanissimo, ha ... (webmagazine24)

Dagli Europei a Olimpiadi un anno di sport in chiaro sulla Rai - sabato 4 alla Reggia di Venaria Reale, appena fuori Torino, e, lunedì 6, gli Internazionali Bnl d'Italia.. Da giugno ad agosto, invece, l'offerta sportiva Rai comprenderà, in successione, atletica, ...ansa

Tennis, Berrettini e Fognini giocheranno agli Internazionali di Roma L’annuncio di Binaghi - Fognini ha giocato invece 17 volte in carriera gli Internazionali BNL d’Italia, vincendo 15 delle 31 partite disputate. Ha raggiunto come miglior risultato i quarti di finale nel 2018. Fogna ha ...tag24

Internazionali BNL d'Italia, l'entry list femminile: 31 delle prime 32 al via - Pubblicata l'entry list femminile per gli Internazionali BNL d'Italia. L'81ma edizione del torneo prenderà il via il 30 aprile con le ...sport.tiscali